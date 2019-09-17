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مادة خطيرة تتسبب في سحب مستحضر دوائي وتعلق تسجيل 5 أخرى
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تواصل – فريق التحرير:

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، سحب المستحضر الدوائي ZANTAC بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية المسجلة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها علّقت احترازياً تسجيل خمسة مستحضرات أخرى، هي: NADINE، وRANACID، وRANID، وRANIMAX، وZYDAC.

وأفادت بأن المستحضرات السابقة يحتمل وجود شوائب من مادة مسرطنة فيها، حيث رصدت ذلك تقارير من جهات رقابية عالمية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحليل المستحضرات والتأكد من عدم تجاوز الشوائب فيها الحدّ المسموح به، حيث أخذت عينات من جميع المستحضرات المشار إليها لتحليلها، لافتة إلى وجود بدائل علاجية لها يمكن الحصول عليها من الأطباء المعالجين.

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