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مزايا وخصومات للمتقاعدين في جميع المناطق.. مذكرة تفاهم بين «سابتكو» و«التقاعد»

مزايا وخصومات للمتقاعدين في جميع المناطق.. مذكرة تفاهم بين «سابتكو» و«التقاعد»
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” مذكرة تفاهم لتقديم مزايا وخصومات للمتقاعدين والمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

ووقع الاتفاقية في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض، من جانب “التقاعد” مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب “سابتكو” نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية أحمد بن عايد الجهني.

ونصت مذكرة التفاهم على تقديم “سابتكو” خصومات لعملاء المؤسسة من المتقاعدين والمستفيدين على تذاكر الرحلات الاقتصادية بخصم 25% في حال الحجز والدفع عبر مواقع “سابتكو” الإلكترونية أو تطبيق الشركة للأجهزة الذكية، كما تتضمن الخصومات المقدمة خصماً بنسبة 20% عند شراء التذاكر من محطات “سابتكو” أو الوكيل في جميع مناطق المملكة.

ويمكن للمتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من “الخدمات المميزةVIP” خدمات النقل بين المدن، التمتع بخصم 15% عند الحجز والدفع عبر مواقع “سابتكو” الإلكترونية أو تطبيق “سابتكو” للأجهزة الذكية، وكذلك خصم 10% عند شراء التذاكر من محطات “سابتكو” أو الوكيل في جميع مناطق المملكة.

وعلى الراغبين الاستفادة من هذه الخصومات استخدام الرمز الترويجي المخصص للخصم والذي ستقوم المؤسسة بإرساله عبر رسالة نصية إلى جوالات المتقاعدين.

وقال “الجهني”: تأتي هذه المذكرة ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين والتي تأتي تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022.

وقدّم شكره وتقديره لشركة “سابتكو” على تعاونها المثمر في سبيل خدمة وتقدير المتقاعدين وتقديم الخدمة المميزة لهم.

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