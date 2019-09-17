وزير خارجية الكويت يدعو القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي خطر

تواصل – وكالات:

جددت الكويت، اليوم الثلاثاء، تضامنها مع المملكة العربية السعودية، إثر الهجمات التي طالت منشأتي نفط تابعتين لـ”أرامكو” السبت، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.

ودعا وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي خطر أو أحداث قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد والمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح، خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية، برئاسة رئيس الأركان، تشديده على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مهیباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد ضد أي مخاطر محتملة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الاجتماع استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أكد، في اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لـ”أرامكو” في بقيق وخريص، مشدداً على تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.