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مساء اليوم.. وزير الطاقة يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن الهجوم على معملي «أرامكو»

مساء اليوم.. وزير الطاقة يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن الهجوم على معملي «أرامكو»
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تواصل – الرياض:

يعقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في جدة، بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظتي بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو خلّف أضراراً على إمدادات الطاقة، فيما أكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن كافة الدلائل تشير إلى أن الهجوم لم يكن من الأراضي اليمنية كما زعمت الميليشيات الحوثية، وأن الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

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