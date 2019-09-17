إعلان موعد التسجيل لاختبارات كفايات للمعلمين والمعلمات الجدد ورخصة المعلم

أوضح المركز الوطني للقياس “قياس”، أنه تم فتح باب التسجيل لاختبار كفايات المتقدمين والمتقدمات الجدد على الوظائف التعليمية، وموعد التسجيل لاختبار رخصة المعلم.

وأضاف “قياس” أن موعد فتح باب التسجيل لمن سبق لهم الاختبار وحصلوا على أقل من درجة 50% من المعلمين، سيكون اعتباراً من الأمس 16 سبتمبر الجاري، وللمعلمات في يوم 24 من سبتمبر الجاري.

وحدد المركز 8 أكتوبر المقبل موعداً لفتح باب التسجيل لبقية المتقدمين والمعلمين والمعلمات، ويوم 24 سبتمبر الجاري لفتح التسجيل لاختبار المعلمين التخصصي لتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التدريبات السلوكية، ومعلمي الموهوبين).

وأعلن “قياس” موعد التسجيل لاختبار رخصة المعلم، وهو 30/12/2019، بينما سيعقد الاختبار في الفترة بين 21-28/3/2020.