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الكشف عن ملابسات واقعة تعلُّق طالب بحافلة مدرسية.. ماذا حدث له؟ (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أصدرت شركة “تطوير” لخدمات النقل التعليمي، بياناً أوضحت فيه ملابسات المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد، والذي أظهر سقوط طالب من إحدى حافلات النقل المدرسي بعد تعلقه بها في منطقة تبوك.

وقالت الشركة: إن الحافلة تتبع أسطولها، مشيرة إلى أن الحادثة لم ينجم عنها أي إصابة أو أذى للطالب، ومن خلال التحقيق مع سائق الحافلة تبيّن أنّه قام بإيصال الطالب إلى منزله برفقة أشقائه وفقًا للمعتاد، إلا أن الطالب عاود اللحاق بالحافلة والتمسّك بغطاء المحرك من دون علم السائق.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تقوم أجهزة الاستشعار (الحسّاسات) بإصدار صوت تنبيه للسائق من داخل لوحة القيادة، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب وجود الطالب خارج نطاق الاستشعار (النقطة العمياء).

وأكدت الشركة أنها تلتزم بتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ خدمة النقل المدرسي، والتي من بينها إخضاع سائقي الحافلات لدورات تدريبية في كيفية التصرف أثناء الحوادث الطارئة.

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