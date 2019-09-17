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جوجل تكشف رسمياً عن الجيل الجديد لهواتفها «بكسل 4».. الشهر المقبل

جوجل تكشف رسمياً عن الجيل الجديد لهواتفها «بكسل 4».. الشهر المقبل
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل رسمياً موعد الكشف عن الجيل الجديد من هواتفها الذكي (بكسل)، وذلك في 15 أكتوبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، وأرسلت بطاقة الدعوة مكتوباً فيها “تعالوا شاهدوا بعض الأشياء الجديدة التي صنعتها جوجل”.

ويُتوقع أن تُعلن جوجل خلال الحدث عن حواسيب جديدة من سلسلة “بكسل بوك”، بالإضافة إلى إصدارات جديدة من مكبرات الصوت الذكية التابعة لها من سلسلة “جوجل هوم”، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

يُشار إلى أن هاتف (بكسل 4) شهد خلال الأشهر الماضية عدداً من التسريبات، التي كشفت عن تصميم مماثل للصورة التي نشرتها جوجل نفسها قبل أشهر. حتى أن الفيديو الترويجي الرسمي لهاتف (بكسل 4) سُرب، وقد احتوى على الألوان والتصميم ذاته لبطاقة الدعوة التي أرسلتها الشركة اليوم.

وأكد الفيديو ما سُرِّب عن الهاتف حتى الآن، بالإضافة ما أكدته جوجل بنفسها في السابق، مثل دعم التحكم بالهاتف عن طريق الإماءات فقط دون الحاجة إلى لمسه، ووضع التصوير الفلكي، وتحسين القدرة على التصوير في الظلام.

كما تضمن الفيديو استعراضاً لقدرات مساعد جوجل الرقمي، خاصةً في البحث في الصور، أما الهاتف، فيؤكد الفيديو أنه سوف يقدم كاميرتين ضمن نظام مربع الشكل.

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