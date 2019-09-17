«الشورى» يطالب «الصندوق العقاري» بتوفير برامج لتسهيل استفادة الأسر الضمانية

تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم، الصندوق العقاري، بإيجاد برامج تيسّر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من الشرائح كافة وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية، وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساس.

كما طالب المجلس، الصندوق، بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام، وأن يضمن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.