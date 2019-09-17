613 مستفيدًا من برنامج «دعم المتعثرين» لسداد الإيجار

أعلن برنامج “دعم المتعثرين”، الذي أقره مجلس الوزراء، عن بلوغ عدد المستفيدين من خدماته نحو 613 مستفيدا منذ بداية العمل بالبرنامج حتى الآن.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن الداوود، إن البرنامج يدعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن دون تقديم طلب، وذلك من خلال الربط التقني مع الجهات المعنية، حيثُ يصدر قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم بعد صدور قرار تنفيذي بحق المستفيد من قاضي التنفيذ.

وأوضح الداوود أن حالات دعم المتعثرين هي: (أسرة متوفى، أسرة سجين، مريض، ضعيف القدرة المادية)، بشرط أن يكون عقد إيجار المتعثر مسجلاً في شبكة إيجار. حسب “الاقتصادية”