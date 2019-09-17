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بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه

بعد فصلها من مدرسة أهلية.. توجيه وزاري يُنصف الطالبة المصابة بتشوه
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تواصل – الرياض:

أنصف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، طالبة مصابة بمتلازمة “تريتشر كولينز” وتعاني من تشوه طفيف في وجهها، وذلك بعد قيام مدرسة دمج عالمية بالرياض بفصلها، بعد أسبوع واحد من انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث أصدر توجيها بقبولها.

وقال آل الشيخ: إن الطالبة “لولوة الفريح” سيتم استثناءها من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديراً لحالتها، حيث ستتم معالجة وضعها وتسكينها في إحدى المدارس الأهلية لتباشر الدراسة وفق رغبة والديها.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي قامت بفصل الطالبة، حيث سيتم التحقق من الأمر مع المدرسة واتخاذ ما يلزم بعد رفض استكمال إجراءات تسجيل الطالبة التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي.

يذكر أن المدرسة قد بررت عدم قبول “لولوة” بسبب تخوفها من عدم توفر اختصاصيين لديهم للتعامل مع حالة الطالبة وتقديم المساندة لها، فيما تقدمت أسرتها بشكوى ضد المدرسة لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان.

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