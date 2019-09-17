تواصل – الرياض:

يلقي أستاذ واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، اليوم (الثلاثاء)، محاضرة عن كيفية التعامل مع الطالب أو الطالبة المصابين بالسكري داخل المحيط المدرسي، في مسرح إدارة تعليم جدة ؛ وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية.

وقال البروفيسور الأغا – وفقاً لـ«عكاظ» – إن هناك 290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري تتراوح أعمارهم بين 5-18 سنة، مبيناً أن أهمية اللقاء تكمن في تعريف المعلمين وإدارات المدارس بكيفية التعامل مع الطالب والطالبة المصابين بالسكري، إذ إن هذه الفئة لا بد أن تتمتع بخصوصية للظروف الصحية، خصوصاً أن السكري من الأمراض التي تلزم أن يكون مريضه تحت النظر على مدار الساعة لاعتبارات الهبوط أو الانخفاض في نسبة سكر الدم الذي قد يحدث في أي وقت، والطالب أو الطالبة يقضون جزءاً كبيراً من ساعات يومهم في المدرسة، وبالتالي فإن رعايتهم صحيًّا ضرورية لضمان سلامتهم خلال فترة وجودهم داخل المدرسة.

وأضاف: «مسؤولية متابعة مريض السكري من طلاب المدارس تكون مشتركة بين 3 عناصر هي المريض نفسه، الأسرة، والمدرسة، فإن وجد أي خلل في المنظومة الثلاثية فإن هذه الفئة قد تتعرض لأي حالات طارئة».