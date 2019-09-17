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هل يزيد الشاي التعاطف والتفكير الخلاق؟

هل يزيد الشاي التعاطف والتفكير الخلاق؟
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تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج دراسة أولية اختلافات في الوصلات العصبية في الدماغ بين من يشربون الشاي بانتظام ومن يشربونه نادراً. وتبين أن الشاي يساعد على تحسين الاتصال بين خلايا وأجزاء الدماغ.

وعلى الرغم من أن الدراسة التي أجريت في جامعة سنغافورة تتطلّب مزيداً من البحث لتأكيد نتائجها، إلا أنها تتسق مع نتائج أخرى لاحظت أن شرب الشاي بانتظام يرتبط بانخفاض الاكتئاب لدى كبار السن.

ورصد فريق البحث في الدراسة الحديثة أن خطوط الاتصال في أدمغة من يشربون الشاي بانتظام أكثر تنظيماً وكفاءة.

ويساعد ذلك الأداء الاتصالي الجيد داخل الدماغ على تطوير الشعور بالذات، وتحسين التعاطف والتفكير الخلاق، وتخيّل المستقبل.

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