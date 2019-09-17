هل يزيد الشاي التعاطف والتفكير الخلاق؟

وعلى الرغم من أن الدراسة التي أجريت في جامعة سنغافورة تتطلّب مزيداً من البحث لتأكيد نتائجها، إلا أنها تتسق مع نتائج أخرى لاحظت أن شرب الشاي بانتظام يرتبط بانخفاض الاكتئاب لدى كبار السن.

ورصد فريق البحث في الدراسة الحديثة أن خطوط الاتصال في أدمغة من يشربون الشاي بانتظام أكثر تنظيماً وكفاءة.

ويساعد ذلك الأداء الاتصالي الجيد داخل الدماغ على تطوير الشعور بالذات، وتحسين التعاطف والتفكير الخلاق، وتخيّل المستقبل.