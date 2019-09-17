فيديو.. دور قاعدة المعلومات الوراثية في المساعدة على كشف القضايا الغامضة

تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو نشرته في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، كيف تساعد قاعدة المعلومات الوراثية التي استحدثت في كشف القضايا الغامضة والتوصل إلى الجناة.

وأبانت الوزارة أن تقنية التسلسل الجيني تقوم بتحديد الشكل الظاهري للأشخاص كلون الشعر والبشرة والعيون، كما تحدد الأعراق والأصول للأشخاص لربط العلاقات الوراثية بينهم وبين الآخرين.

وقال مدير شعبة قواعد المعلومات الوراثية العقيد عبيد الأسعدي، إنه في إحدى العمليات الإرهـابية عثر على حزام ناسف، وتمكّن المختصون من إظهار السمات الوراثية وتم تحديد الشخص الذي كان يحمله.