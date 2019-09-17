مدرسة تفصل طالبة متفوقة لإصابتها بتشوه.. وأسرتها ترفع شكوى لـ «التعليم»

قالت أسرة طالبة في مدرسة دمج عالمية بالرياض، إنها تقدمت بشكوى لوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان ضد إدارة المدرسة، بعد أن فصلت المدرسة ابنتهم المصـابة بمتلازمة “كولن” وتعاني من تشوه طفيف في وجهها.

وأوضحت والدة الطفلة “لولوة” – وفقاً لـ “عكاظ” – أن مسؤولة مسار الدمج بالمدرسة بررت فصل ابنتها التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي، بأن شكلها يثير هلع الطالبات والمعلمات.

وأضافت الأم أن مسؤولة الدمج تطاولت على ابنتها بالتجريح اللفظي، وقالت لها: “ابنتك ليس لديها عيون وآذان والمعلمات غير متقبلات لحالتها”، مشيرة إلى أنها بهذا التصرف سببت أذى نفسياً لابنتها وللأسرة.

وأكدت أن “لولوة” تعاني من تشوه بسيط في العينين والأذن، ولا تعاني من إعاقة عقلية، وهي متفوقة دراسياً ودرست الصف الأول والثاني الابتدائي في لندن، بمدارس دمج هيأت لها كل العوامل المساعدة.