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5 حالات تستدعي إسقاط «الإقامة المميزة» عن حاملها

5 حالات تستدعي إسقاط «الإقامة المميزة» عن حاملها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مركز الإقامة المميزة عن 5 حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.

وأوضح المركز أن تلك الحالات تتمثل فيما يلي وفق أحكام النظام:

1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .

3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.

4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.

يذكر أن اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء هذه المميزات وإسقاطها عن صاحبها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

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