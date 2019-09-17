5 حالات تستدعي إسقاط «الإقامة المميزة» عن حاملها

تواصل – فريق التحرير:

كشف مركز الإقامة المميزة عن 5 حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.

وأوضح المركز أن تلك الحالات تتمثل فيما يلي وفق أحكام النظام:

1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .

3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.

4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.

يذكر أن اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء هذه المميزات وإسقاطها عن صاحبها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.