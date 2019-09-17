التشهير بصاحب منشأة أعلنت «تخفيضات مضللة» بالدمام

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة تختص في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الدمام، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر التورط في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم التزام المنشأة بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات لوحظ إعلانها عن تخفيضات غير محددة المدة ونسبة التخفيض وعدم توضيح أسعار السلع قبل وبعد التخفيض على المنتجات المعروضة وهو ما يعد تضليلاً للمستهلك.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وضمان عدم اختلاف الأسعار المعلنة عن صناديق المحاسبة وعدم عرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قوائم العروض المعلن عنها، حيث تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية والمضللة.

وتؤكد “التجارة” عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .