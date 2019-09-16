بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بـ «تاجر مخدرات» ومطلق النار بجوار الرضيع

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تواصل –  فريق التحرير:

نشر الأمن العام مقطع فيديو قصير يتضمن أبرز الإنجازات خلال الأيام القليلة الماضية، والقضايا التي باشرتها شرطة منطقة الرياض.

ولفت المقطع، الذي نشره الأمن العام عبر “تويتر”، إلى عملية القبـض على أحد المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية، والذي وُجهت إليه عدة اتهامات، منها ترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتـداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية.

وضُبط بحوزة الشخص المقبوض عليه سلاح رشاش ومسدسان غير مرخصين، و17 طلقة ناريـة، وأسلحة بيضاء، وكمية من مخدر الشبو، وأقنعة للوجه، بالإضافة إلى 11 هاتفا نقالا، و5 أجهزة حاسب.

كما تطرق المقطع إلى عملية القبض على شخص قام بإطلاق النـار في الهواء من مسدس أثناء حمله لطفل رضيع، مبيناً أن عملية القبض عليه جاءت بعد ساعة واحدة من تلقي البلاغ.

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