«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

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أعلن مركز قياس أنه سيتم حصر التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وذلك نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في الاختبار المعلمين.

وقال المركز إنه سيتاح لاحقًا لبقية المتقدمين التقديم في اختبار كفايات المعلمين حيث سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 2019/9/16م .

فيما سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 2019/9/24م ، كما سيتاح التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات لبقية المتقدمين في 2019/10/8م .

وأوضح أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، مشير إلى أنه يمكن التسجيل من خلال شاشة “ الاختبارات المتاحة للتسجيل ” بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم، حيث سيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24 .

ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمة، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.