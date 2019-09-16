«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز قياس أنه سيتم حصر التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وذلك نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في الاختبار المعلمين.

وقال المركز إنه سيتاح لاحقًا لبقية المتقدمين التقديم في اختبار كفايات المعلمين حيث سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 2019/9/16م .

فيما سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 2019/9/24م ، كما سيتاح التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات لبقية المتقدمين في 2019/10/8م .

وأوضح أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، مشير إلى أنه يمكن التسجيل من خلال شاشة “ الاختبارات المتاحة للتسجيل ” بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم، حيث سيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24 .

ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمة، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية

«الخدمة المدنية» توضح أهداف «إدارة الأداء» في الجهات الحكومية

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية.. رابط الاستعلام

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية.. رابط الاستعلام

«قياس» يعلن موعد فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

«قياس» يعلن موعد فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

«قياس» يرد على انتقادات الطلاب بشأن نتائج اختبار التحصيل الدراسي

«قياس» يرد على انتقادات الطلاب بشأن نتائج اختبار التحصيل الدراسي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>