صحة الطائف تُعلق على وفاة امرأة بعد عملية تكميم بمستشفى خاص

تواصل – فريق التحرير:

علقت مديرية الشؤون الصحية بالطائف على حادثة وفاة امرأة ثلاثينية، بعد عملية تكميم داخل إحدى المستشفيات الخاصة بقولها: “إن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف”.

وأشارت “صحة الطائف” في بيان لها إلى أنها تود التأكيد أن عمليات التكميم لعلاج حالات السمنة تُجرى في “وحدة السمنة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا”، وأنه لا يوجد أي من المرافق الصحية في القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف والمحافظات والمراكز التابعة يمتلك الترخيص اللازم، والمتضمن اشتراطات معينة لسلامة ذلك النوع من الحالات.

وكان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي قد أوضح أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بإغلاق الوحدة المعنية، ومنع سفر كل من له علاقة لحين استكمال التحقيقات اللازمة، وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأضاف “الربيعي” أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، ونتطلع لتعاون الجميع معنا في الإبلاغ الفوري من خلال رقم الوزارة الموحد 937 عن كل من يدعي أو يعلن عمليات من ذلك النوع.