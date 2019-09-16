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ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة بمكة

ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت بلدية الشرائع الفرعية، من ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشا عشوائيا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قبل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

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