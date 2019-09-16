«أكياس بلاستيكية» تتسبب في نفوق مجموعة من الإبل (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

«قوات التحالف»: التحقيقات تكشف عدة مفاجآت بشأن الهجوم الإرهابي على «أرامكو»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن «ضيف الله السفياني»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

«الشورى» يوافق على مشروع نظام «التبرع بالأعضاء البشرية»

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات

«أكياس بلاستيكية» تتسبب في نفوق مجموعة من الإبل (فيديو)

«أكياس بلاستيكية» تتسبب في نفوق مجموعة من الإبل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر مواطن من خطورة التخلص من الأكياس البلاستيكية في البر، بعد أن تسببت في نفوق مجموعة كبيرة من الإبل.

ووثق فيديو متداول نفوق عدد كبير من الإبل وتبين أن السبب هو ابتلاعها عدة أكياس بلاستيكية لم يتمكن جسدها من امتصاصها.

وطالب مصور الفيديو بعدم ترك الأكياس البلاستيكية في البر لأنها لا تتحلل وتسبب أضرارا بالغة في البيئة، مؤكدا أن الإبل الظاهرة في المقطع ذهبت ضحية لأكل تلك الأكياس، لافتا إلى أن التخلص من الأكياس في غير الأماكن المخصصة لها يعني نقل الرياح إلى أماكن تواجد الحيوانات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحج» تعلق على مقطع «يوسف استس» عن الترجمة المُخيفة لكلمة «الجمرات»

«الحج» تعلق على مقطع «يوسف استس» عن الترجمة المُخيفة لكلمة «الجمرات»

نفوق 5 إبل بسبب «مرض غامض» في جازان.. والطب البيطري يتدخل

نفوق 5 إبل بسبب «مرض غامض» في جازان.. والطب البيطري يتدخل

متى تصبح أكياس البلاستيك خطراً على البشرية؟

متى تصبح أكياس البلاستيك خطراً على البشرية؟

«البيئة» تدعم استخدام أكياس غير ضارة قابلة للتحلل

«البيئة» تدعم استخدام أكياس غير ضارة قابلة للتحلل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>