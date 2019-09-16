«أكياس بلاستيكية» تتسبب في نفوق مجموعة من الإبل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر مواطن من خطورة التخلص من الأكياس البلاستيكية في البر، بعد أن تسببت في نفوق مجموعة كبيرة من الإبل.

ووثق فيديو متداول نفوق عدد كبير من الإبل وتبين أن السبب هو ابتلاعها عدة أكياس بلاستيكية لم يتمكن جسدها من امتصاصها.

وطالب مصور الفيديو بعدم ترك الأكياس البلاستيكية في البر لأنها لا تتحلل وتسبب أضرارا بالغة في البيئة، مؤكدا أن الإبل الظاهرة في المقطع ذهبت ضحية لأكل تلك الأكياس، لافتا إلى أن التخلص من الأكياس في غير الأماكن المخصصة لها يعني نقل الرياح إلى أماكن تواجد الحيوانات.