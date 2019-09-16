قواعد فتح الحسابات البنكية لأبناء القبائل النازحة

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أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية، اليوم الاثنين، عن القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين من أفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي.

وقالت اللجنة إن الحسابات البنكية يتم فتحها لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية.

يأتي ذلك وفقاً للقواعد الصادرة من مؤسسة النقد العربي بتاريخ يوليو الماضي، حيث يطبّق على الفئات المذكورة المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة.