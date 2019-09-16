تجنب النوم بهذه الوضعية.. تضر العمود الفقري والقلب

تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من أن وضعيات النوم الخاطئة قد تُعرّض أجسامنا للخطر، حيث تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص؛ منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن كبير أطباء القلب في مديرية صحة القرم، فاليري سادفوي، حديثه عن تأثير وضعيات النوم في التأثير على صحة الإنسان؛ موضحا أن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسًا، كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة.

وشدّد سادفوي، بحسب “سبوتنيك عربي”، على أن النوم بوضعية الجلوس يُعتبر الأخطر؛ حيث يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم في زيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم، بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة.

ولفت إلى فوائد النوم أثناء النهار؛ حيث تساهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب، وتمنح صاحبها شعورًا بالنشاط.. وركّز على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات؛ لما لها من فوائد على الصحة.