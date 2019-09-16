الزعاق: اليوم بداية موسم «الصفري» ويستمر 39 يوماً

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قال الباحث الفلكي خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين هو بداية موسم الصفري، والذي يبلغ عدد أيامه ٣٩ يومًا، ويتزامن مع دخول ثالث نجوم سهيل.

وأضاف أن موسم الصفري يتميز بأنه تتضح فيه رؤية سمات فصل الشتاء المقبل من حيث البرودة والأمطار.

وأشار إلى أن موسم الصفري سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية.

وتابع الزعاق: “في موسم الصفري؛ ينهى عن النوم تحت أديم السماء بسبب تقلب الأجواء السريعة، وتمنع ممارسة السباحة في الأماكن المكشوفة، وخاصة لمَن يعانون حساسية الصدر والجلد، كما ينصح المختصّون بتناول المضادات الطبيعية بكثرة مع الوجبات وغيرها، مثل الليمون والزنجبيل”.