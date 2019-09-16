«سكني»: إضافة 21 مخططاً جديداً توفر 15 ألف أرض مجانية في 8 مناطق

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كشف برنامج “سكني”، عن مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن البرنامج في تقريره الشهري الثامن لشهر أغسطس، عن إضافة 21 مخططاً سكنياً جديداً توفر نحو 15.390 أرض مجانية موزعة في 8 مناطق حول المملكة، هي: عسير، الرياض، القصيم، الباحة، منطقة مكة المكرمة، جازان، المدينة المنورة ومنطقة حائل، جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها.

واستعرض البرنامج أبرز منجزاته خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج حتى شهر أغسطس الماضي 130.842 أسرة، منها 51.844 أسرة سكنت منازلها خلال 8 أشهر، وفي أغسطس وحده بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية نحو 21.705 أسرة، كما تمكنت نحو 5656 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية.

وبين أنه تم إصدار 81.364 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة وحتى نهاية أغسطس الماضي، ونحو 11.398 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب.