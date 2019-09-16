«حساب المواطن»: بدء استقبال طلبات الاعتراض على دفعة «الـ2.6 مليار»

تواصل – الرياض:

أعلن برنامج حساب المواطن عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 22.

وأوضح البرنامج، اليوم، إنه يتم استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية علىالرابط التالي

وأودع “حساب المواطن” 2.6 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83 %؛ ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 10.3 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البرنامج، سلطان القحطاني؛ حينها، أن 44 % من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبيناً أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد.