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تكريم عامل نظافة في المدينة المنورة لإعادته هاتف مواطنة (صور)

تكريم عامل نظافة في المدينة المنورة لإعادته هاتف مواطنة (صور)
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تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة، عن تكريم مديرها المهندس ماهر الحازمي، اليوم (الاثنين)؛ لعامل النظافة محمد إبراهيم، وذلك نظير أمانته ونزاهته في أداء عمله.

وجاء تكريم العامل محمد إبراهيم؛ نظراً لقيامه بإعادة هاتف مواطنة بعد أن فقدته في أحد الأماكن، حيث أجاب العامل على اتصالات المواطنة بعد أن عثر على هاتفها وحدد لها مكان تواجده وسلمها إياه.

وقالت الأمانة في بيانها: “مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي يكرم صديق البيئة محمد إبراهيم، وذلك نظير أمانته ونزاهته في أداء عمله”.

 

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