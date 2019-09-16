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«الصحة» تعتذر لـ 4500 من خريجي الدبلومات بسبب خلل تقني

«الصحة» تعتذر لـ 4500 من خريجي الدبلومات بسبب خلل تقني
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عبر صفحة البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، عن اعتذارها لـ 4500 خريج من حملة الدبلومات لعدم نشر رابط حصر الرغبات الذي كان مقرراً يوم أمس الأحد لوجود خلل تقني.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإعلان سيتم فور معالجة الخلل وهو ما أثار حالة من الاستياء بين أوساط الخريجين الذين أنهوا البرنامج قبل نحو أربعة أشهر،  الذين تساءلوا عن أسباب العطل في هذا التوقيت؟ وطالبوا بحسم توظيفهم إنفاذاً للعقد الذي أجبرهم على ترك وظائفهم.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت من خلال صفحة التدريب أنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد الموافق 15 / 9 / 2019م بعد موجة مطالبات استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

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