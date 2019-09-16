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إتاحة التبرع من الخارج للسداد عن الموقوفين الأجانب بالمملكة

إتاحة التبرع من الخارج للسداد عن الموقوفين الأجانب بالمملكة
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تواصل – الرياض:

قال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الداخلية اللواء مهندس الدكتور يحيى الغامدي، إن هناك تنسيقاً مع مؤسسة النقد والبنوك ووزارة العدل، للاستفادة من تقنية “البلوك تشين” في مبادرة “فرجت”، خاصة في عمليات السداد والتبرعات من خارج المملكة عن الموقوفين غير السعوديين.

وأوضح الغامدي أن المبالغ ستذهب إلى حساب محاكم التنفيذ ومن ثم تتوزع على أصحاب الحق، مشيرا إلى أنه تم سداد فواتير أكثر من 800 شخص عليهم قضايا مالية من خلال تسديد 50 مليون ريال، عبر مبادرة “فرجت” التي تم طرحها نهاية رمضان الماضي.

وأضاف: “نعمل حالياً على إنشاء صندوق استثماري يتم استخدامه للموقوفين القادرين على السداد بعد خروجهم، فإذا كان الشخص موظفاً أو صاحب عمل يتم تسديد المبلغ على شكل أقساط من قِبل الموقوف بعد خروجه، وهذه المبالغ التي تعود إلى الصندوق تتم الاستفادة منها في إطلاق موقوفين آخرين”. وفقًا لـ”الاقتصادية”.

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