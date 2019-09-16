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ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها

ثغرة خطيرة في نظام «آيفون» الجديد «آي أو إس 13».. احذروها
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة “أبل” الأمريكية لطرح نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 13” على هواتف “آيفون” الأسبوع المقبل؛ لكن التقارير حذّرت من ثغرة خطيرة توجد في ذلك النظام.

ونشر موقع “ديجتال تريندز” التقني المتخصص، تقريرًا يتحدث فيه عن اكتشاف خبراء ثغرة خطيرة في نظام تشغيل “آي أو إس 13” (iOS13)، التي يمكنها أن تفضح جهات اتصالات ومعلوماتك الرئيسية للغرباء.

وأوضح التقرير أن الخلل في أن نظام تشغيل “آي أو إس 13” يسمح لمستخدم غير مُصرّح له، بتجاوز شاشة قفل الهاتف؛ بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وأشار التقرير إلى أن الخلل موجود في النسخة التجريبية الأخيرة، ولم يتغير في النسخة الرسمية المتوقع طرحها الأسبوع المقبل، والمرتبطة بخلل في تقنية “فيس آي دي” لفتح قفل الشاشة عن طريق بصمة الوجه.

ويظهر ذلك الخلل خلال إجراء محادثة عبر تطبيق “فيس تايم”، ثم الوصول إلى تقنية “فويس أوفر” الخاصة بالمساعد الرقمي الذكي “سيري”.

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