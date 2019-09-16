بعد القبض عليه.. 6 تهم تنتظر مُطلق النار بجوار «الطفل الرضيع»

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يواجه الشاب مطلق النار بجوار الطفل الرضيع عدة تهم منها، تهديد صحة الطفل وسلامته وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه.

ومن الاتهامات التي سيواجهها المتهم في التحقيقات أيضا تهمة إساءة استخدام الأسلحة النارية، وتصوير الحادثة عبر الأجهزة الذكية ونشرها من خلال شبكة الإنترنت.

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر، أمس السبت، أمر قبض بحق شخص تمّ رصده من وحدة الرصد في النيابة العامة، ظهر في مقطع مصوّر وهو يحمل طفلاً حديث الولادة في إحدى يديه ويطلق أعيرة نارية من سلاح ناري في يده الأخرى.

وتمّ على الفور مباشرة إجراءات التعرُّف على هوية مقترف هذا الجرم وتحليل المعرّفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك.

وتمكنت الجهات المعنية من الوصول إلى هوية الشخص مطلق النار، وتحديد موقعه والقبض عليه من قِبل الجهة المختصة؛ حيث ستشرع النيابة العامة في إجراءات التحقيق معه فوراً وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم.