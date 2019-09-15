خادم الحرمين: المملكة قادرة على مواجهة أي اعتداء إرهابي والتعامل مع آثاره

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان سمو أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص.

وأكد فخامته، وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً – أيده الله – للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكداً – حفظه الله – قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.