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أول تعليق رسمي من «التعليم» بشأن إلقاء كتب دراسية جديدة في حاوية نفايات
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تواصل – فريق التحرير:

استنكرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة؛ لمستويات تعليمية مختلفة مجمعة وملقاة في حاوية نفايات

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: “بذلت وزارة التعليم جهودا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي وترحيلها لمدراس المملكة في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كاف، كما عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات”.

وتابعت في بيانها: :”وتستغرب وزارة التعليم وتستنكر التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة لمستويات تعليمية مختلفة لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة وهي مجمعة وملقاة في حاوية من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين وفي مكان مجهول دون إفادة مصور المقطع أو من نشره عن مكانها لنقوم باسترجاعها”.

واختتمت بقولها: “وزارة التعليم ومن منطلق مسؤوليتها تؤكد أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها والتحقق منها ومعرفة أسبابها ومن يقف ورائها”.

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