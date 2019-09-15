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يبدأ خلال أيام.. تعرّف على حالة الطقس المتوقعة بالمملكة في فصل الخريف

يبدأ خلال أيام.. تعرّف على حالة الطقس المتوقعة بالمملكة في فصل الخريف
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس حالة من الاعتدال الخريفي على أجواء المملكة وشبه الجزيرة العربية، خلال 8 أيام فقط مع بداية فصل الخريف.

وأوضح موقع طقس العرب، اليوم الأحد، أن فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى أطلق سلسلة من النشرات الموسمية “لشبه الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة”، تتعلق بالتوقعات الجوية للأشهر الثلاثة المقبلة “سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر2019” وسلوك درجات الحرارة والأمطار.

ويتوقع أن ينتهي فصل الخريف بأمطار قريبة من معدلاتها العامة في مختلف المناطق، وذلك يعني ارتفاع فرص تشكل السيول في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية بما فيها المملكة والعراق والكويت وحدوث ما يعرف بالكسير على سواحل البحر الأحمر.

كما يتوقع أن يكون فصل الخريف معتدل الحرارة بوجه عام، يتخلله بعض الفترات الباردة ولاسيما في نوفمبر، وهناك احتمالات مُرتفعة لتشكل حالة مدارية في بحر العرب قد تؤثر في أجزاء من سلطنة عُمان واليمن.

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