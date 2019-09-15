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الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإرهابي على «أرامكو» تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإرهابي على «أرامكو» تهديد حقيقي للأمن الإقليمي
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تواصل – وكالات:

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بعد الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني، في بيان: “إن هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدًا حقيقياً للأمن الإقليمي”، وفقا لـ”رويترز”.

وأشارت “موجيريني” إلى أنه في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار، كما دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.

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