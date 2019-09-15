كيف توفر نصف قيمة فاتورة الكهرباء؟.. خطة متكاملة للمستهلك (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قدم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خطة متكاملة تساعد المستهلك على ترشيد استهلاك جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، إضافة إلى عزل الجدران والأسطح والأبواب، لتوفير ثلاثة آلاف ريال من قيمة الاستهلاك السنوي لفاتورة قيمتها 8983 ريالاً.

وأعطى برنامج “كفاءة” نموذجاً لمنزل مساحته الافتراضية 300 م، وتم احتساب التكلفة السنوية بناءً على تعرفه 18 هللة، وتبدأ طرق الترشيد بالعزل الحراري للمنزل، وأيضاً التقسيم الذكي لمفاتيح الإنارة يساعد على استخدامها وقت الحاجة، واختيارك للإنارة الأعلى كفاءة يوفر عليك استهلاكها، وإغلاق الأبواب والنوافذ في وقت الصيف يقلل من استهلاك المكيف.

وأوضح البرنامج أنه بالإضافة إلى ما سبق يجب ضرورة تثبيت جهاز المكيف على 24 درجة، كما أن الغسالة تلعب دوراً كبيراً في الترشيد في حال كانت عالية الكفاءة وحمولتها مناسبة، والثلاجة كذلك على “الأخضر” مع أهمية إبعادها عن الجدار من 10 – 15 سم.

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