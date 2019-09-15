«الجوازات» توضح عدد مرات تمديد تأشيرات الزيارة المتعددة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مدة البقاء المسموح بها للحاصلين على تأشيرة الزيارة المتعددة، مؤكدة أنه يتم تمديدها لمرة واحدة فقط.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على استفسار أحد الأشخاص، أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد ١٨٠يوما.

وأضافت أنه في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة، يتم تمديدها لمرة واحدة، وبعدها يجب على حاملها المغادرة قبل انتهاء مدة صلاحية الإقامة المحددة بالتأشيرة (90) يوماً، مشيرة إلى إمكانية خروج الزائر وعودته بعد ذلك لعدة مرات لحين انتهاء صلاحية التأشيرة.