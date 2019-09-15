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نجاح عملية دقيقة لنقل أعصاب لـ«مولود»

نجاح عملية دقيقة لنقل أعصاب لـ«مولود»
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، بقيادة استشاري جراحة عظام الأطفال والأطراف العلوية للأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور نزار حمدي، في إجراء أول عملية من نوعها في مستشفيات صحة المنطقة، لنقل أعصاب وترميم للضفيرة العصبية العضدية لطفل مولود بإصابة كاملة للضفيرة العصبية بالطرف العلوي بعد ولادته.

وأوضحت صحة عسير، أن هذه العملية النوعية تأتي نتاجاً لجهود فريق عمل متكامل، حيث تم التعاقد مع الطبيب عبر برنامج الأطباء الزائرين، بالتنسيق والمتابعة مع إدارة المراكز المتخصصة، وقام بالعديد من العمليات والعيادات التي ساهمت في تقليص قوائم الانتظار في المستشفى، وكان من أبرزها هذه العملية الجراحية، التي تضاف إلى سلسلة العمليات الجراحية النوعية التي يشهدها مستشفى أبها للولادة والأطفال وغيره من مستشفيات منطقة عسير.

بدوره، قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على توجيهاته بتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة ودعمه اللامحدود للمستشفى، بما يحقق خدمة المستفيدين بالشكل الأمثل ويلبي حاجاتهم ويسهم بشكل ملحوظ في تقليص قوائم الانتظار، ورفع جودة الخدمة المقدمة، وللمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح على متابعته لإنجاح مثل هذه العمليات النوعية، عبر فريق عمل متناسق يسعى لخدمة المستفيدين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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