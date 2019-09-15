منع سفر الطاقم الطبي.. وفاة ثلاثينية بعد عملية تكميم في مستشفى خاص بالطائف

تواصل – الطائف:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، عن فتح تحقيق في وفاة مواطنة في الثلاثين من عمرها، بعد إجراء عملية تكميم في أحد المستشفيات الخاصة.

وتعود التفاصيل إلى شكوى تلقتها إدارة الالتزام في صحة الطائف حول وفاة المواطنة، فيما قرر مدير الشؤون الصحية بالمحافظة صالح المونس منع الطاقم الطبي الذي أجرى العملية من السفر، لحين انتهاء التحقيقات.

وباشرت فرق المديرية الوضع داخل المستشفى فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات الفورية اللازمة بإغلاق الملف الطبي للمريضة، وبدأت لجنة متخصصة بالتحقيق في الواقعة.

إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، أن لجنة التحقيق أغلقت الوحدة المعنية ومنعت كل من له علاقة بالواقعة من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها.

وبين أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أيٌّ من مرافق القطاع الخاص بكافة أنواعها في الطائف، لافتاً إلى أنه سيتم إيقاع العقوبة النظامية بحق المخالفين.