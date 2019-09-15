شرطة الرياض: الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية بعد مداهمته بأحد الأحياء السكنية

تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت ـ بتوفيق الله – عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب (8) جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته والقبض عليه، وتم ضبطه وبحوزته التالي:

1. سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصة)

2. عدد (17) طلقة نارية

3. أسلحة بيضاء

4. كمية من مخدر “الشبو”

5. أقنعة للوجه

6. قيود بلاستيكية

7. عدد (11) هاتفاً نقالاً

8. عدد (5) أجهزة حواسيب

وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.