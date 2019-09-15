الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات يستعين بـ «كلاب مدربة» وأسلحة

فيديو.. الإطاحة بمروج مخدرات يستعين بـ «كلاب مدربة» وأسلحة

تبوك.. تفاصيل جديدة عن هوية مشعلي النار بمركبة أمام منزل

تبوك.. تفاصيل جديدة عن هوية مشعلي النار بمركبة أمام منزل

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

المتحدث الأمني: احتواء حريقيْن في معمليْن لـ «أرامكو»

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 شبان يتسلقون رافعة عملاقة بالرياض والجهات الأمنية تستدعيهم(فيديو)

3 آلاف موظف حكومي يلتحقون بـ119 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

3 آلاف موظف حكومي يلتحقون بـ119 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة
0

تواصل – فريق التحرير:

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 3038 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 859 موظفًا حكوميًا، بـ 34 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة التغيير التنظيمي، وإدارة الجودة الشاملة، وأساسيات أمن المعلومات، وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وإعداد التقارير 3، وإعداد التقارير الهندسية، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، وإعداد خطة التدريب، والإبداع الإداري، والأرقام القياسية، والإلقاء الفعال، والتحليل الهيكلي لنظم الحاسب، والتفاوض مع الموردين، والتفويض، والجداول الإلكترونية “Excel” (2)، والعروض التقديمية (Power Point)، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ولغة الاستفسار الإجرائية PL/SQL في بيئة Oracle، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإجراءات طرح المشاريع الإنشائية وترسيتها، وإدارة الفعاليات، وتصميم الاستبانة، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، ومهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 914 موظفًا حكوميًا، بـ 35 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة التغيير التنظيمي، وإدارة النزاع في المشاريع الإنشائية، وإدارة الوقت، وإدارة برامج التثقيف الصحي، وإعداد المراسلات 2، والإشراف الإداري، والجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، والقيادة الإدارية، وبرمجة قاعدة البيانات MS Access (2)، وتجهيز المستودعات وترتيبها، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وشغل الوظائف، ومعالجة النصوص، ومهارات التفاوض، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (5)، وأصول المحاسبة الحكومية، وإعداد التقارير الإحصائية، والاتصال الفعال في العمل، وإنهاء الخدمة، وتوزيع العمل، ومؤشرات الأداء، ومهارات بناء فرق العمل(2).

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 396 موظفًا حكوميًا، بـ 16 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، وإعداد التقارير، والإبداع الإداري، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والتحقيق الإداري، والتفاوض مع الموردين، والحسابات الختامية الحكومية، وتحليل مشكلات الميزانية ومعالجتها، وتصميم المسوح الإحصائية، وشغل الوظائف، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع المستفيدين، والاتصال الفعال في العمل، والتقارير المالية الحكومية، وإنهاء الخدمة، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (فحص الاحتيال المالي) ويلتحق به 25 متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 297 موظفة حكومية بـ 12 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة النزاع في بيئة العمل، وإدارة برامج التثقيف الصحي، وإدارة نظم المعلومات الصحية، وإعداد المراسلات، وإعداد العقود وصياغتها، والاتصال في العلاقات العامة، والإشراف الإداري، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (الدعم الفني للحاسب الآلي) وتلتحق به 25 متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 271 موظفًا حكوميًا بـ 10 برامج تدريبية، وهي: أساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد التقارير، وإعداد المراسلات، والجرائم المعلوماتية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، ومباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، والتنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت 151 موظفة حكومية بـ 6 برامج تدريبية، هي: العروض التقديمية (Power Point) (2)، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، ومهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت 100 موظفة حكومية بـ 4 برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، ومعالجة النصوص، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

1906 موظفين حكوميين يلتحقون ببرامج تدريبية بمعهدالإدارة العامة

1906 موظفين حكوميين يلتحقون ببرامج تدريبية بمعهدالإدارة العامة

معهد الإدارة العامة يفتح باب التسجيل في برامجه الإعدادية

معهد الإدارة العامة يفتح باب التسجيل في برامجه الإعدادية

مقر جديد للفرع النسوي لمعهد الإدارة بالرياض.. ويستقبل المتدربات الأسبوع المقبل

مقر جديد للفرع النسوي لمعهد الإدارة بالرياض.. ويستقبل المتدربات الأسبوع المقبل

وظائف شاغرة بمعهد الإدارة العامة

وظائف شاغرة بمعهد الإدارة العامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد
مقاومة التنمّر الإلكتروني
مقالات

مقاومة التنمّر الإلكتروني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>