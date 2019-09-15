3 آلاف موظف حكومي يلتحقون بـ119 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

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استقبل معهد الإدارة العامة اليوم، 3038 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 859 موظفًا حكوميًا، بـ 34 برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة التغيير التنظيمي، وإدارة الجودة الشاملة، وأساسيات أمن المعلومات، وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وإعداد التقارير 3، وإعداد التقارير الهندسية، وإعداد الدراسات والاستشارات القانونية، وإعداد خطة التدريب، والإبداع الإداري، والأرقام القياسية، والإلقاء الفعال، والتحليل الهيكلي لنظم الحاسب، والتفاوض مع الموردين، والتفويض، والجداول الإلكترونية “Excel” (2)، والعروض التقديمية (Power Point)، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ولغة الاستفسار الإجرائية PL/SQL في بيئة Oracle، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإجراءات طرح المشاريع الإنشائية وترسيتها، وإدارة الفعاليات، وتصميم الاستبانة، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، ومهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 914 موظفًا حكوميًا، بـ 35 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة التغيير التنظيمي، وإدارة النزاع في المشاريع الإنشائية، وإدارة الوقت، وإدارة برامج التثقيف الصحي، وإعداد المراسلات 2، والإشراف الإداري، والجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، والقيادة الإدارية، وبرمجة قاعدة البيانات MS Access (2)، وتجهيز المستودعات وترتيبها، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وشغل الوظائف، ومعالجة النصوص، ومهارات التفاوض، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook) (5)، وأصول المحاسبة الحكومية، وإعداد التقارير الإحصائية، والاتصال الفعال في العمل، وإنهاء الخدمة، وتوزيع العمل، ومؤشرات الأداء، ومهارات بناء فرق العمل(2).

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 396 موظفًا حكوميًا، بـ 16 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، وإعداد التقارير، والإبداع الإداري، والإشراف المركزي على تنفيذ المشاريع، والتحقيق الإداري، والتفاوض مع الموردين، والحسابات الختامية الحكومية، وتحليل مشكلات الميزانية ومعالجتها، وتصميم المسوح الإحصائية، وشغل الوظائف، ولغة الاستفسار البنائية SQL، ومهارات التعامل مع المستفيدين، والاتصال الفعال في العمل، والتقارير المالية الحكومية، وإنهاء الخدمة، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (فحص الاحتيال المالي) ويلتحق به 25 متدربًا.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض التحقت 297 موظفة حكومية بـ 12 برنامجًا تدريبيًا، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة النزاع في بيئة العمل، وإدارة برامج التثقيف الصحي، وإدارة نظم المعلومات الصحية، وإعداد المراسلات، وإعداد العقود وصياغتها، والاتصال في العلاقات العامة، والإشراف الإداري، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ومهارات بناء فرق العمل. كما نفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض البرنامج الموجه (الدعم الفني للحاسب الآلي) وتلتحق به 25 متدربة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير التحق 271 موظفًا حكوميًا بـ 10 برامج تدريبية، وهي: أساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد التقارير، وإعداد المراسلات، والجرائم المعلوماتية، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، ومباشرة الأموال العامة، ومهارات التعامل مع الرؤساء، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، والتنسيق الإداري.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية التحقت 151 موظفة حكومية بـ 6 برامج تدريبية، هي: العروض التقديمية (Power Point) (2)، وتطوير خِدْمات المستفيدين، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، ومهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة التحقت 100 موظفة حكومية بـ 4 برامج تدريبية، وهذه البرامج هي: تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، ومعالجة النصوص، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص، وإدارة الفعاليات.