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طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحوم فوق قصر الأمير

طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحوم فوق قصر الأمير
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تواصل – وكالات:

تلقت الأجهزة الأمنية في الكويت بلاغاً يفيد باختراق طائرة مسيرة من دون طيار “درون” أجواء البلاد، وحلقت فجر أمس السبت فوق “دار سلوى” قصر الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح .

جاء ذلك في صحيفة “الرأي” الكويتية، التي ذكرت أن الطائرة المسيرة هبطت إلى ارتفاع 250 متراً فوق القصر، وحامت فوق دار سلوى لفترة وقامت بتشغيل كشافاتها الأمامية ثم غادرت.

وأضافت أن الطائرة قدِمت من جهة البحر وهي من النوع الكبير، بحجم سيارة صغيرة، ويصل طولها إلى نحو 3 أمتار.

وأوضحت أن الطائرة اقتربت من شاطئ البدع، حيث شغلت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وقامت بالتحليق فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت.

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