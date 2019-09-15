الحد الأدنى لاستحداث مركز صحي لألف شخص.. وتحديد معايير الدمج

تواصل – الرياض:

قالت مصادر مطلعة، إن وزارتي الصحة والداخلية توصلتا إلى اتفاق على معايير استحداث ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة.

وأضافت المصادر أن أبرز المعايير اشترطت ألا يقل عدد السكان المخدومين لكل مركز صحي عن ألف شخص، وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً أو ‏30 دقيقة عن أقرب مركز صحي آخر، مع مراعاة الطرق الدولية والجبلية.

وأوضحت أن خطة الدمج تتضمن أن تعمل المراكز الصحية المدموجة حتى الـ 11 ليلاً، وأن تغطي القرى والهجر بالعيادات المتنقلة المتطورة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة دربت نحو 976 مدير مركز في معهد الإدارة العامة لرفع مستوياتهم المعرفية في الإدارة الصحية، وطبقت عدداً من الإجراءات نحو التحول الرقمي بتطبيق موعد للحجز المبكر والإجازات المرضية الإلكترونية وغيرها. حسب “عكاظ”.