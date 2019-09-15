تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار.. على هذه المناطق

تواصل – الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها من هطول أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على مناطق (جازان، وعسير، ومكة المكرمة، والباحة).

وأوضحت الأرصاد أن الحالة في جازان تشمل كلاًّ من (أحد المسارحة، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب) وفي عسير تشمل من (أبها، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل) في حين تشمل في مكة المكرمة كلًّا من (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان).

وأضافت أن في الباحة، تشمل مدينة الباحة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر جميعها من الثانية عشرة ظهرًا للثامنة مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات.