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بالفيديو.. مقتل 6 أشخاص وإجلاء الآلاف جراء الفيضانات في إسبانيا

بالفيديو.. مقتل 6 أشخاص وإجلاء الآلاف جراء الفيضانات في إسبانيا
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تواصل – وكالات:

تسببت فيضانات ضربت جنوب شرق إسبانيا في مقتل ستة أشخاص خلال يومين وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات.

وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أعلن للصحافيين في وقت سابق أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص وأغلق أكثر من 74 طريقاً بسبب الفيضانات. وأوضح أنه تم حشد مئات العسكريين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ونشرت إدارة الطوارئ لقطات تظهر منقذين يتنقلون بدراجات مائية على طريق سريع غمرته المياه وسيل من مياه عكرة يعبر الشوارع وسيارات جرفتها المياه أو غمرتها.

ونصحت السلطات السكان بعد استخدام سياراتهم. وأغلقت العديد من المدارس في المناطق المتضررة. وفي منطقة فالنسيا وحدها، حيث أغلقت المدارس منذ الخميس، تأثر أكثر من 536 ألف تلميذ حسبما ذكرت حكومة المنطقة.

 

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