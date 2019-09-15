جامعة هارفارد: مشروبات الطاقة وبناء العضلات خطر على الكلى

وبحسب الدراسة التي نشرتها “جورنال أوف أدوليسانت هيلث” تبين أن تناول مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية قبل سن الـ 25 يؤدي إلى أضرار شديدة للكليتين.

وتنضم هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة إلى قائمة من الأضرار تبين أن تناول مشروبات الطاقة تسببها للمراهقين والشباب، منها تأثيرها السلبي على الصحة العقلية والسلوكيات الانفعالية وخاصة القلق والتوتر، وزيادة ضربات القلب.

وتوجد أدلة على أن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن يسبب الإسهال والدوخة وحكة الجلد والدوخة.