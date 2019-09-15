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تبوك.. تفاصيل جديدة عن هوية مشعلي النار بمركبة أمام منزل

تبوك.. تفاصيل جديدة عن هوية مشعلي النار بمركبة أمام منزل
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتراق مركبة مواطنة في مدينة تبوك، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح يوم السبت 15 / 1 / 1441 هـ من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولا تتهم أحدا بذلك.

وقد أسفرت التحريات، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بالمركبة (6) ستة أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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