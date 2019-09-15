سَداد ديون ورفع إيقاف خدمات .. لفتة كريمة من «وزير الداخلية» لوالد الطالب المتوفي «معتز»

تواصل – فريق التحرير:

تكفل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بسداد ديون والد الطالب المتوفي “معتز” ورفع إيقاف الخدمات عنه.

وأكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب الذي مات مخنوقا بمدرسته في الرياض أن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، تكفّل بسداد ديونه ورفع إيقاف الخدمات عنه.

وكان الحارثي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية لتقديم واجب العزاء، ليوجه مندوباً للقاء “الحارثي” والبدء في إجراءات ديونه ورفع الإيقاف عنه.

ووصف “الحارثي” ما قام به الوزير باللفتة الكريمة، معبراً عن شكره، داعيًا الله أن يُعظّم له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.