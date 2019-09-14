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حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية .. توضيح من «متحدث التعليم»

حقيقة إلغاء بعض التخصصات الجامعية .. توضيح من «متحدث التعليم»
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة التعليم على أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق ، جاء ذلك في تغريدة  للمتحدث باسم التعليم الجامعي “طارق الأحمري”  في حسابه الرسمي في “تويتر” .

وأوضح “الأحمري” أن ما يتم تداوله حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية، غير دقيق .

وقال “الأحمري” في التغريدة التي نشرها على حسابه الرسمي في منصة “تويتر”: ‏”تود وزارة التعليم التشديد على أن ما نُشر حول إلغاء بعض التخصصات الجامعية غير دقيق”.

وكشف المتحدث الرسمي أن الوزارة تسعى لترشيد القبول في التخصصات المتكدسة، وتوسيع القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل بما ينسجم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠”.

 

 

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