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«مُتسلقا رافعة الرياض» : هذه ملابسات المغامرة والتصرف كان خاطئاً (فيديو)

«مُتسلقا رافعة الرياض» : هذه ملابسات المغامرة والتصرف كان خاطئاً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أقر الشاب مشاري الخزيم أحد متسلقي رافعة في الرياض بأن تصرفهم كان خاطئاً، وأوضح أنه وصديقيه وقعا على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل بعد أن استدعتهم الشرطة.

وانتشر مقطع فيديو للشبان الثلاثة وهم يتسلقون أعلى رافعة عملاقة بمدينة الرياض، فيما وثق المغامرون تجربتهم عبر الفيديو الذي انتشر على موقع يوتيوب.

واعترف الشاب المتسلق عبد الله العمودي إن الأمر كان مخاطرة، مبينا أنه أحد هواة رياضة الباركور ولديه شغف منذ الطفولة بهذه الرياضة، وإن ما ظهر في مقطع التسلق ليس وليد يوم وليلة بل تدريب طويل، معترفاً في الوقت ذاته أنها كانت مخاطرة.

وقال الشاب مشاري الخزيم، إنه يطمح للوصول إلى العالمية في رياضة الباركور ، وكشف أن تسلق الرافعة بالنسبة له كان إنجازا . ليقر خلال حوار تلفزيوني لبرنامج يا هلا بأن التصرف كان خطأ .

وعرض الشباب حياتهم للخطر أثناء صعودهم على الرافعة العملاقة دون استخدام أي وسائل للسلامة.

 

 

 

 

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